Rinviata la partita Pro Sesto-Pergolettese

CREMA (12 febbraio 2021) - La partita Pro Sesto-Pergolettese, valida per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, è stata rinviata. La Lega Italiana Calcio, preso atto della richiesta presentata dalla Pro Sesto e delle prescrizioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Medicina Preventiva dell’ATS di Milano, ha deciso di non far giocare la gara. Nella Pro Sesto, che già aveva 8 giocatori colpiti da Covid, nelle ultime ore si sono aggiunti due ulteriori casi, chiaro segnale della presenza di un cluster in corso di evoluzione. Per questa ragione dunque la Lega ha disposto che la gara Pro Sesto-Pergolettese, in programma domani (sabato 13 febbraio 2021) allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni venga rinviata a data da destinarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO