Pro Sesto: "Ci costringono a giocare contro la Pergolettese"

CREMA (12 febbraio 2021) - Sono saliti a otto i contagiati della Pro Sesto, come annuncia il quotidiano online sestonotizie.it, ricordando come Sesto San Giovanni disti, fra l’altro, una manciata di chilometri da Bollate, dove l’Ats della Città Metropolitana ha individuato una serie di casi riconducibili alla variante inglese, tristemente noto per la sua rapidità di propagazione. Eppure domani (sabato 13 febbraio) alle 15 la Pro Sesto deve, a norma di regolamento, scendere in campo contro la Pergolettese, pena la sconfitta a tavolino. Il regolamento prevede infatti che se una squadra ha a disposizione un totale di 13 calciatori (compreso un portiere) è obbligata a giocare. Se la società milanese protesta, quella cremasca di certo non è tranquilla: è probabile che altri giocatori siano in fase di positivizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO