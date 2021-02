Crema senza i suoi leader tecnici per il match contro il Ponte San Pietro: ore 14,30

CREMA (7 febbraio 2021) - Per la sfida casalinga di oggi pomeriggio (ore 14.30) con il Ponte San Pietro, il Crema non recupera nessuno dei suoi infortunati e non potrà contare su alcun rinforzo di mercato. Nella penultima sfida del girone d’andata, la giovane truppa guidata da Andrea Dossena dovrà stringere nuovamente i denti: al Voltini arriva un avversario letteralmente rivitalizzato dal mercato invernale, rinforzato da due vecchie conoscenze del club cremino come il regista Alessio Manzoni, storico capitano della Pergolettese, e Matteo Sonzogni, centrocampista transitato per una stagione (2015-2016) dalle parti del San Luigi.

