ROMA (6 febbraio 2021) - Adesso è ufficiale: l’Eccellenza si prepara alla ripartenza. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha aperto alla ripresa dei tornei del massimo livello del calcio regionale, che in provincia di Cremona conta tre squadre (Castelleone, Luisiana e Offanenghese) ferme ormai da metà ottobre. Al termine di una riunione fiume, e raccolti i pareri favorevoli dei presidenti dei Comitati Regionali, il presidente nazionale Cosimo Sibilia ha ufficializzato la volontà della Lega di far ripartire la categoria, insieme ai tornei regionali di vertice femminili e del calcio a 5. Ora la palla passerà alla Figc e al Coni, che dovrà riconoscere lo status dell’Eccellenza come ‘’categoria nazionale’’ con conseguente applicazione di protocolli simili a quelli previsti per la Serie D. Richiesto anche un contributo straordinario da parte della Figc per garantire l’effettuazione dei tamponi e della sanificazione degli ambienti con esonero, o comunque, forte riduzione delle spese a carico delle società.

La Lnd chiederà anche al Consiglio Federale della Federcalcio una deroga relativa ai format dell’Eccellenza, bloccando le retrocessioni e consentendo il mantenimento della categoria per le società che dovessero rinunciare alla prosecuzione dell’attività per difficoltà economiche.

Il piano, ora, è quello di favorire una ripresa degli allenamenti collettivi prima della scadenza del Dpcm (5 marzo) e poi riprendere le competizioni ufficiali entro la fine di marzo. In Lombardia, il Comitato ha proposto un calendario con recuperi tra il 21 e il 28 marzo e ripresa completa dei campionati dal 2 aprile, fino al 3 giugno, con il completamento del solo girone d’andata e la promozione diretta in D delle prime classificate.

