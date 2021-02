Fanfulla-Crema: ore 14.30

CREMA (3 febbraio 2021) - Gianola dovrebbe esordire, Gerevini recupera, Poledri probabilmente no. Notizia quest’ultima che apre non un buco ma una voragine nel centrocampo del Crema, reparto già privo del capitano Mandelli e di Laner. Poledri, colpito sabato da una ginocchiata di Muchetti, non ha smaltito del tutto il trauma: il dolore all’altezza del quadricipite è ancora forte e, nonostante la ferma volontà del giocatore di scendere in campo, la sensazione è che nel derby di oggi col Fanfulla i compagni debbano fare a meno di lui. Si gioca alla Dossenina, fischio d'inizio alle 14.30. Il cosiddetto derby del latte tra Fanfulla e Crema ha origini antiche. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre compie cent’anni esatti: si disputò infatti nel campionato di Promozione 1920-1921, all’epoca il secondo livello del calcio italiano.

