Pergolettese - Pistoiese: ore 15

CREMA (3 febbraio 2021) - La Pergolettese prova a rimettere insieme i pezzi e a ripartire in classifica, dopo le due sconfitte consecutive contro Lucchese e Albinoleffe. L’avversario di oggi al Voltini (fischio d’inizio alle 15), nel turno infrasettimanale di campionato, è la Pistoiese, che domenica ha superato nientemeno che la capolista Como e dove gioca Francesco Renzi, figlio del politico Matteo. Caduti in zona playout, i gialloblù non possono comunque farsi impressionare dalle recenti performance dell’avversario e devono assolutamente tornare a fare risultato. Nelle ultime cinque gare disputate, la truppa allenata da Luciano De Paola ha messo assieme soltanto tre punti, ragion per cui non può più attendere oltre, pena complicarsi ulteriormente la vita. Rispetto all’incontro perso sabato, la Pergolettese deve fare a meno del laterale Piccardo, ma recupera il terzino sinistro Villa. Il rientro del capitano consentirà di tornare al modulo 4-3-3, che è quello che meglio si adatta alle caratteristiche della rosa. Oltre a Villa, l’altra novità sarà l’utilizzo di Kanis dal primo minuto, a destra del tridente offensivo. Per il resto, è probabile il rientro dell’esperto Ceccarelli al centro della difesa, mentre in attacco, la maglia di centravanti, dovrebbe andare ancora a Scardina.

