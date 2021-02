CREMA (1 febbraio 2021) - Il Crema rinforza la difesa con Giorgio Gianola, centrale classe 1989 quest'anno in forza al Legnano, con trascorsi anche in Serie C. Visti i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Dossena, un intervento sul mercato era inevitabile. Sì tratta del primo ma probabilmente ne seguiranno altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO