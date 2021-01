Crema 1908 - Ciserano diretta ore 14.30

CREMA (30 gennaio 2021) - Una nuova tegola, l’ennesima, si abbatte sullo spogliatoio del Crema: il vice capitano Andrea Mandelli si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio e solo l’esito della risonanza farà chiarezza sull’entità dell’infortunio. La certezza è che il tecnico Andrea Dossena dovrà rinunciare al suo regista sia oggi contro il Ciserano che nei due match in programma settimana prossima contro Fanfulla e Ponte San Pietro; ma esiste anche il timore, concreto, che possa perderlo per un periodo molto più lungo. In quel caso, che tutti si augurano non diventi realtà, diventerebbe tuttavia indispensabile un ricorso al mercato, anche per non compromettere con l’esiguità della rosa falcidiata da tanti infortuni quel tanto di buono costruito sin qui. Nella sfida odierna del Voltini (fischio d’inizio alle 14.30, aggiornamenti in tempo reale su laprovinciacr.it), contro un avversario in serie positiva da sette giornate, i nerobianchi ancora una volta dovranno affidarsi a una formazione improvvisata e inedita.

