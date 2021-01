Albinoleffe - Pergolettese diretta ore 15

CREMA (30 gennaio 2021) - Ci saranno anche i nuovi arrivati Kanis e Girelli nella Pergolettese che affronta oggi alle 15 in anticipo l’Albinoleffe sul campo dello stadio di Gorgonzola. Il primo è in cerca di riscatto dopo sei mesi travagliati in Marocco; il secondo è un giovane di belle speranze che si affaccia solo ora al calcio dei grandi. Per contro, tuttavia, le assenze superano di gran lunga le novità. All'appello, mancheranno infatti lo squalificato terzino sinistro Villa e gli infortunati Andreoli, Panatti, Figoli, Palermo e Bariti, oltre agli ormai cronici Scarpelli e Bignami. Sia pure con una rosa azzoppata e ancora senza rinforzi significativi dal mercato, l’équipe cremasca è chiamata a fare punti per evitare di complicare ulteriormente la propria posizione di classifica. La sconfitta interna di domenica scorsa contro il fanalino di coda Lucchese ha infatti lasciato il segno e un’altra battuta d’arresto sarebbe difficilmente digeribile.

