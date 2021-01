Scanzorosciate-Crema: diretta ore 14,30

CREMA (24 gennaio 2021) - L’attacco che segna di più contro l’attacco che segna di meno. Ventinove le reti all’attivo per il Crema, soltanto sei quelle segnate dallo Scanzorosciate. Divario nettissimo, ma un’osservazione solo superficiale dei dati potrebbe comportare un’analisi non corretta e non completa dell’avversario. Le statistiche vanno lette tutte, e dando un’occhiata a quella delle reti subite si ha ad esempio la possibilità di scoprire che la porta bergamasca è stata violata cinque volte in meno di quella cremina (14 contro 19). Poi certo non va tralasciata la classifica assoluta, quella a punti, in cui i nerobianchi sono secondi e lo Scanzo terzultimo. Chiaramente non a caso. Tuttavia, sommando un po’ tutte le informazioni, l’impressione che ne deriva è che mai come stavolta sarà fondamentale incassare un gol in meno anzichè segnarne uno in più. Il Crema, tanto per cambiare, affronta la trasferta ai piedi delle Alpi Orobie con la solita scorta di assenze: quattro anche quelle di oggi, Ferrari, Adobati, Dell’Aquila e Laner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO