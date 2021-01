Voce ai protagonisti: intervista online con Roberto Donadoni

CREMA (20 gennaio 2021) - La pandemia sta condizionando la vita di tutti da un anno a questa parte e, come tutti gli eventi sportivi che dovevano disputarsi nell’anno appena trascorso, anche il Trofeo Dossena ha dovuto fermarsi di fronte all’avanzare del virus. L’andamento della curva dei contagi e le direttive che verranno emanate dalle autorità civili e sportive saranno gli elementi determinanti per l’eventuale edizione del torneo nel 2021.

Senza dubbio, questo stop forzato ha permesso di pensare al futuro del torneo, ma allo stesso tempo ha dato la possibilità di ripensare a quanto fatto in questi 43 anni. Da qui nasce l’idea del Comitato Organizzatore del Trofeo Angelo Dossena di dare “VOCE AI PROTAGONISTI”: una serie di interviste video che vedranno coinvolte figure di spicco del calcio locale e nazionale, per cui il Dossena è stato il trampolino di lancio per raggiungere prestigiosi traguardi e successi. Il file rouge di queste video interviste sarà il ricordo della sua partecipazione al Torneo, ma non solo.

"A partire dall'esperienza al Dossena, i protagonisti - spiegano gli organizzatori - avranno modo di ripercorrere e raccontare la propria carriera, dalle giovanili fino ai successi conquistati sul campo e nelle vesti di allenatore,con uno sguardo particolare al ruolo del settore giovanile oggi. Grazie alle piattaforme di comunicazione telematica che abbiamo imparato a utilizzare in questi mesi, grazie alla disponibilità dei big che non hanno dimenticato il Dossena e grazie all'impegno dei volontari del Comitato Organizzatore e delle sue nuove leve il risultato è davvero di ottimo livello".

Si comincia venerdì 29 gennaio con Roberto Donadoni, l’intervista verrà condivisa tramite i canali ufficiali del Trofeo Angelo Dossena: dal sito web ai social, con la pagina Facebook, il profilo Instagram e il rinnovato canale YouTube, che verrà inaugurato proprio per l’occasione.

