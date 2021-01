Pergolettese - Pontedera diretta ore 15

CREMA (17 gennaio 2021) - Bakayoko, Palermo, Scardina, Bariti, Piccardo, Faini, Scarpelli e Bignami. Ci si potrebbe fare una formazione, se non fosse che questo è l’elenco dei calciatori della Pergolettese indisponibili per la gara che va in scena oggi alle 15 al Voltini contro il Pontedera. Ovviamente ancora senza pubblico. A parte Bakayoko squalificato e Faini in quarantena, tutti gli altri sono infortunati e questo rappresenta un problema sul quale riflettere. Tanti, troppi gli infortuni con i quali l’équipe cremasca ha dovuto fare i conti in questa prima metà della stagione.

