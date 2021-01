Giana - Pergolettese diretta ore 15

CREMA (10 gennaio 2021) - Bruciata nel camino pure l'ultima scatola (vuota) di panettone, anche la serie C torna oggi in campo per la prima gara dell'anno nuovo. A distanza di 18 giorni dall'ultimo match disputato, la Pergolettese riparte con uno scontro salvezza in casa della Giana Erminio da Gorgonzola. Cinque punti separano i riammessi milanesi dai cremaschi, con i primi a rincorrere la zona salvezza e i secondi che invece dovranno cercare di tenere a distanza i rivali per consolidare la loro posizione fuori dalle sabbie mobili della classifica. A questo appuntamento, la compagine gialloblù arriva con qualche defezione di troppo, a conferma che le soste non sono mai utili a recuperare pedine. Dell'ultima ora è quella dell’esperto centravanti Scardina, messo fuori causa da una contrattura muscolare nel corso della rifinitura di ieri.

