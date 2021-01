Ciclocross, grande successo a Montodine

MONTODINE (3 gennaio 2021) - Grande successo a Montodine, tra fango e neve, per il Ciclocross "Città di Cremona - Memorial Baccin e Baraldi" organizzato dal Velo Club Cremonese B&P Recycling. L'atteso Fabio Aru, al debutto assoluto con il team Qhubeka dopo l'addio alla Uae Emirates, ha concluso al 4° posto nella categoria Open. La prova assoluta maschile è stata vinta dal campione valtellinese del cross, Gioele Bertolini. In tutto, 450 partecipanti al via nel weekend di prove, con l'assegnazione dei titoli regionali. In grande evidenza nelle categorie giovanili anche la sambassanese Federica Venturelli, che ha conquistato la prova Donne Allieve con i colori del Gs Cicli Fiorin.

