Pergolettese - Alessandria diretta ore 15

CREMA (23 dicembre 2020) - Pergolettese a caccia di pelliccia di orso grigio. Che potrebbe servire a scaldare la propria classifica. Il tentativo andrà in scena oggi alle 15 al Voltini. Il match contro l’Alessandria rappresenta l’ultimo atto ufficiale dell’anno solare 2020, travagliato e tormentato, anomalo e fastidioso, ma pur sempre in grado di regalare ai gialloblù la gioia di una salvezza ai playout memorabile. Ancora privo della presenza del pubblico, l’incontro che precederà la sosta natalizia si annuncia più ricco di insidie che di fascino. I piemontesi sono infatti compagine di tutto rispetto, costruita in estate per tentare il salto di categoria, dopo la scorsa tribolata annata.

