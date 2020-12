Crema 1908 - Seregno (diretta alle 14.30)

CREMA (20 dicembre 2020) - Big match di alta classifica oggi alle 14.30 al Voltini: il Crema 1908 (18 gol in sette giornate) affronta il Seregno, squadra costruita con la chiara volontà di salire in Serie C. Le due squadra sono al primo posto a 15 punti insieme alla Calepina.

Fischio d'inizio alle 14.30