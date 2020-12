Il cremasco Pedrinazzi è il nuovo presidente del Comitato Lombardo della Federciclismo

MONZA (19 dicembre 2020) - Stefano Pedrinazzi è il nuovo presidente del Comitato Lombardo della Federciclismo. Il 57enne cremasco, ex presidente del Velodromo e della Commissione Sport del Comune di Crema, nonché direttore sportivo e dirigente, è stato eletto a Monza dalle società lombarde con 266 voti; 41 in più del candidato concorrente, il brianzolo Fabio Perego. All'Arena di Monza, sede dell'assemblea elettiva, erano presenti 341 società di cui 165 con delega. Un grande risultato per Pedrinazzi, che subentra al presidente uscente Cordiano Dagnoni e che nel prossimo quadriennio potrà realizzare il suo programma: un piano di rinnovamento del ciclismo regionale orientato soprattutto allo sviluppo dell'attività di base, agli investimenti sui giovani e sull'alternanza tra strada e fuoristrada.

