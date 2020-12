Villa Valle-Crema: Stadio Comunale ore 14,30

CREMA (16 dicembre 2020) - Tenere acceso un sogno. Possibilmente sempre a occhi aperti. Anzi, vigili. Diciassette giorni dopo l’impresa di Caravaggio, il Crema torna in campo e lo fa sul campo di un’altra bergamasca, se possibile ancora più agguerrita: il Villa Valle. Non un avversario qualsiasi e soprattutto non uno stadio qualsiasi per la società nerobianca, che proprio in quell’impianto, tre anni e mezzo fa, scrisse la pagina più gloriosa della propria storia recente, conquistando con largo anticipo la vittoria del campionato di Eccellenza e il ritorno in Serie D dopo un purgatorio lungo ventidue anni. Si fosse giocato domenica, il Crema sarebbe entrato sullo stesso rettangolo verde da capolista. E, a livello simbolico, sarebbe stata una bella coincidenza da celebrare. Invece il pasticcio sui tamponi combinato dal Villa Valle e dal laboratorio ha fatto sì che nel frattempo la classifica mutasse, e che in vetta balzasse l’accoppiata Seregno-Real Calepina. Allora alla compagine allenata da Andrea Dossena non resta che provare a uscire dal campo da prima della classe, e per farcela ha bisogno di mantenere l’imbattibilità. Con un pari, agguanterebbe le rivali. Con una vittoria ripristinerebbe il +2 delle scorse settimane.



Fischio d’inizio alle 14.30, arbitra Arcidiacono di Acireale: una direzione in passato con il Crema, foriera di pessimi ricordi. Dieci mesi fa guidava la terna nella rovinosa sconfitta interna col Carpaneto.

