Pergolettese-Novara: diretta ore 15

CREMA (13 dicembre 2020) - Pergolettese in cerca di conferme, contro il Novara. Dopo il successo ottenuto sette giorni fa a Carrara, la truppa allenata da Luciano De Paola affronta oggi al Voltini, con inizio alle 15, l’équipe piemontese, partita con grandi propositi di promozione, al momento ridimensionati, nonostante l’assoluta bontà della sua rosa. Il tecnico gialloblù ha potuto lavorare per una settimana intera, per la prima volta da quando ha preso in mano la squadra. I continui imprevisti a livello di infortuni, tuttavia, continuano a penalizzare le possibilità di scelta. Alle assenze già note del portiere Soncin, del centrocampista Duca e dei giovani Scarpelli e Bignami, se ne sono aggiunte altre due nelle ultime ore. Venerdì si è fermato il mediano Palermo per un problema a una caviglia, che pare piuttosto serio. Ieri mattina, invece, il difensore centrale Ferrara ha rimediato una forte contusione a una caviglia che lo costringerà a dare forfait. L’entità del danno verrà valutata domani. Rispetto alla gara di Carrara, De Paola recupera Varas a centrocampo, che sarà tra gli undici di partenza.

