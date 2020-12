Ennesimo rinvio per il Crema, domani non gioca

CREMA (12 dicembre 2020) - Ennesimo rinvio per il Crema, capolista nel girone B di Serie D, che domani avrebbe dovuto riprendere il campionato sottoponendosi ai nuovi protocolli e, quindi, ai tamponi rapidi. I nerobianchi sono risultati tutti negativi ma la squadra avversaria, il Villa Valle, non è riuscita ad eseguire i test. O meglio non ha trovato l'accordo con il laboratorio poi deputato a processare i tamponi. Morale, match rinviato. Si dovrebbe recuperare mercoledì 16 alle 14.30.

