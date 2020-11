Caravaggio-Crema: diretta dalle ore 14,30

CREMA (29 novembre 2020) - Il mese che la Serie D ha dedicato ai recuperi termina oggi. E, per quanto riguarda il girone B, si conclude con due sfide che potrebbero riscrivere il vertice della classifica. Il Seregno, attuale capolista nonché formazione da tutti considerata favorita per la vittoria finale, se la vede con la modesta Tritium, mentre al Comunale di Caravaggio si incontrano due delle tre squadra ancore imbattute: i padroni di casa allenati da Terletti e il Crema. Con un eventuale, anche se improbabile, passo falso dei brianzoli, in caso di successo i nerobianchi si troverebbero in vetta da soli. Calcoli stuzzicanti ma al momento pericolosi, o comunque prematuri. Un’occhiata alla graduatoria si può concedere, ma solo dopo la sfida odierna, quando il campionato si allineerà alla sesta giornata in modo da procedere, già da domenica, a una seconda partenza. Si spera quella definitiva.

