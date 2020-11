Pergolettese-Pro Vercelli: diretta ore 15

CREMA (25 novembre 2020) - Entrambe sconfitte domenica, entrambe desiderose di riscatto. Il recupero del match rinviato per nebbia, che va in scena oggi alle 15 al Voltini, a porte chiuse, tra Pergolettese e Pro Vercelli rappresenta per le due contendenti l’occasione per ripartire. I piemontesi sono vogliosi di riprendersi la vetta della classifica; i cremaschi, invece, devono tenere a distanza la zona playout. Per il debutto casalingo, mister De Paola ha chiesto ai suoi maggiore attenzione e maggiore capacità di gestione dei diversi momenti della partita.

