Crema 1908 - Breno diretta ore 14.30

CREMA (22 novembre 2020) - Si gioca per la classifica, si gioca per riprendere il primo posto che solo lo stop forzato ha fatto svanire, si gioca, soprattutto, per il piacere di scendere nuovamente in campo e riassaporare le emozioni che solo una partita vera sa regalare. Quattro settimane dopo il pari in rimonta di Grumello del Monte, il Crema oggi si rituffa nel campionato ospitando il Breno.

Il recupero della sesta giornata si disputa alle 14.30 sul prato del Voltini. L’accesso al pubblico, per ovvie ragioni, non è consentito. I tifosi nerobianchi per conoscere l’andamento della partita potranno seguire gli aggiornamenti sui social o sul web del nostro giornale www.laprovinciacr.it oppure semplicemente sedersi in poltrona e sintonizzarsi su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560.

