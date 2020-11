Pergolettese shock, Contini si è dimesso

CREMA (15 novembre 2020) - Matteo Contini non è più l’allenatore della Pergolettese: la società di Crema lo ha annunciato in un comunicato in cui spiega che il tecnico “ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di responsabile della prima squadra. La Società, rammaricata per la sua irremovibile decisione, ne prende atto, lo ringrazia per il lavoro svolto fino ad ora e gli augura i migliori successi sportivi per il prosieguo della sua carriera di allenatore”.

