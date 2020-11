Pergolettese show a Olbia (4-1)

OLBIA (11 novembre 2020) - Show della Pergolettese che passa 4-1 sul campo dell'Olbia

IL TABELLINO

OLBIA: Tornaghi; La Rosa, Dalla Bernardina (1' st Arboleda), Altare; Pennington (20' st D'Agostino), Ladinetti, Lella, Cadili (20' st Pitzalis); Marigosu; Gagliano (1' st Ragatzu), Udoh (37' st Di Paolo). A disp. Barone, van der Want, Secci, Cossu, Occhioni, Giandonato. All. Massimiliano Canzi.

PERGOLETTESE: Ghidotti; Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa; Figoli (34' st Andreoli), Panatti, Duca (28' st Varas); Bariti (1' st Ciccone), Scardina (10' st Longo), Morello (34' st Piccardo). A disp. Soncin, Faini, Scarpelli, Ferrara, Lamberti. All. Matteo Contini.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia

RETI: 2' Duca, 24' Morello, 34' Scardina, 16' st Ragatzu (rig), 45' st Longo.