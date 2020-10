Serie D, Caravaggio-Crema: salta il recupero di domani

CREMA (27 ottobre 2020) - Serie D, salta il recupero in programma domani tra Caravaggio e Crema. Nel gruppo squadra nerobianco è stato riscontrato un caso di positività al Covid. Non si tratta di un calciatore, ma di un componente dello staff e le sue condizioni fortunatamente sono buone, presenta solo sintomi lievi. Intanto oggi si conoscerà l'esito del sondaggio indetto dalla Lnd tra le società per decidere la prosecuzione o meno del campionato.

