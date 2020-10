Crema 1908 - Tritium diretta ore 20.30

CREMA (19 ottobre 2020) - La Serie D va avanti. Non si è fermata ieri, e non lo farà nemmeno stasera, col ritorno in campo del Crema 1908, impegnato alle 20.30 al Voltini contro la Tritium. Le maglie sempre più strette delle ordinanze regionali e dei vari Dpcm per ora non costringono allo stop la Serie D, che prova a ritagliarsi un barlume di normalità cercando di lasciare al di fuori dello stadio paure e preoccupazioni. Unica formazione dilettantistica cremonese e cremasca a giocare, la squadra allenata da Andrea Dossena proverà ad allungare la striscia positiva e a restare a punteggio pieno, anche se non più in vetta. La graduatoria, infatti, continuerà a essere guidata dalla Casatese, che al pari di tutte le altre compagini, fatta eccezione per Crema, Tritium, Caravaggio e Giussano, è già al quarto match disputato.

Contro i milanesi guidati da Pelati, mancheranno ancora gli infortunati Adobati e Dell’Aquila. A disposizione, invece, Gerevini e Laner. Possibile anche il recupero, almeno per la panchina, del portiere Mirco Pennesi, anche se al momento i gradi da titolare spettano a Luca Ziglioli, apparso più che convincente nelle prime due uscite stagionali.

