Pergolettese - Pro Sesto diretta ore 17.30

CREMA (18 ottobre 2020) - Pergolettese ancora di scena al Voltini, ancora a porte chiuse, per la seconda domenica consecutiva. L’avversario è la Pro Sesto, compagine neopromossa: fischio d’inizio alle 17,30.

Dopo la sconfitta di sette giorni fa contro il Grosseto, la compagine allenata da Matteo Contini proverà a rifarsi, per dare slancio alla propria posizione di classifica e soprattutto per tenersi lontana dalla zona calda.

«In settimana ho visto un gruppo che ha voglia di reagire - afferma il tecnico gialloblù - di rialzare la testa, sapendo che domenica abbiamo commesso degli errori, pur avendo sempre cercato di fare la partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO