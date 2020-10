La Luisiana non gioca, sospetto caso positivo nella Vertovese

PANDINO (14 ottobre 2020) - Il calcio dilettantistico continua, sì, ma sempre più a singhiozzo. La Luisiana, teoricamente attesa stasera dal turno infrasettimanale di Eccellenza, non disputerà la sfida in calendario alle 20,30 sul campo della Vertovese. La partita è stata rinviata per un sospetto caso di positività legato ad un giocatore della formazione bergamasca, che ha precauzionalmente richiesto e ottenuto dal Comitato Regionale Lombardia la sospensione della gara.

Uno stop che si aggiunge alle 6 gare rinviate lo scorso weekend in provincia di Cremona e alle decine di partite non disputate in tutta la Lombardia nell’ultimo turno dei campionati dilettantistici. Particolarmente colpito da questa ondata di contagi il girone B di Eccellenza, proprio quello della Luisiana: gli incontri della giornata odierna (anticipo del 17° turno d’andata) sospesi per casi di positività o in attesa di tamponi sono ben 4 sui 9 in programma. Pontelambrese-Cisanese, Speranza Agrate-Leon e Trevigliese-Cisanese gli altri match rinviati per motivazioni legate all’emergenza sanitaria.

