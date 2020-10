Pergolettese-Grosseto: al Voltini alle 20,45

CREMA (11 ottobre 2020) - Un dirigente della Pergolettese trovato positivo al Covid-19 ha obbligato a rinviare a questa sera alle 20,45 la gara del campionato di serie C, in programma ieri alla stessa ora, con il Grosseto allo stadio Voltini.

La notizia è arrivata ieri all’ora di pranzo, quando l’équipe cremasca era in campo al «Bertolotti» per svolgere la seduta di risveglio muscolare voluta da mister Matteo Contini e dal suo staff, in previsione dell’impegno agonistico.

