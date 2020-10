Pergolettese - Grosseto diretta ore 20.45

CREMA (10 ottobre 2020) - Senza respiro. La Pergolettese sarà già in campo questa sera per la terza gara di campionato in sei giorni. L’avversario di scena dalle 20,45 al Voltini sarà il neopromosso Grosseto. Si giocherà ancora a porte chiuse, in attesa che vengano sbrigate le formalità burocratiche. Ma il Covid non c’entra. Dopo aver battuto l’Albinoleffe e aver pareggiato a Pistoia, l’équipe cremasca proverà a sfruttare nuovamente il turno casalingo, contro la terza rivale toscana che il calendario le ha messo di fronte nelle prime quattro giornate. Mister Contini e il suo staff hanno cercato di fare recuperare energie alla truppa. È probabile che il tecnico dei cremaschi faccia nuovamente un po’ di turn over, per presentare gli elementi più freschi.

