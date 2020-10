Campionati dilettantistici e giovanili: cinque partite rinviate

CREMONA (9 ottobre 2020) - L’equilibrio, sempre più sottile, sul quale si regge il regolare svolgimento dei campionati dilettantistici e giovanili inizia seriamente a vacillare. Cinque partite in programma nel weekend in provincia di Cremona sono state rinviate dalla Delegazione Provinciale della Figc per casi di positività riscontrati all’interno delle squadre: si tratta delle partite di Seconda categoria Farese-Excelsior Vaiano (girone I), Castello Ostiano-Persico Dosimo (girone J), delle due sfide della Juniores Provinciale Spinese-Vailate (girone A) e Persico Dosimo-Casalbuttano (girone B) e della gara del campionato Giovanissimi Provinciali (girone A) Doverese-Soncinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO