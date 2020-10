Pergolettese - Albinoleffe diretta ore 17.30

CREMA (4 ottobre 2020) - A distanza di otto mesi (ultima gara interna il 16 febbraio con la Pro Vercelli), la Pergolettese torna a calcare il prato dello stadio Voltini, completamente rifatto in estate. L’avversario per il debutto casalingo è l’Albinoleffe, già incontrato e battuto in amichevole nel precampionato. Dopo l’indigesto 3 a 3 di domenica scorsa a Lucca, quando avanti di tre reti i gialloblù si sono fatti recuperare, la squadra allenata da Matteo Contini proverà a fare propria l’intera posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO