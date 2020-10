Vis Nova Giussano - Crema 1908 diretta ore 15

CREMA (4 ottobre 2020) - Seconda giornata di campionato ed e già emergenza. Se domenica, all’esordio, mancavano tre difensori, oggi a Giussano il tecnico Andrea Dossena sarà privo anche di un centrocampista. Impossibile per l’allenatore del Crema riproporre la formazione che ha vinto e convinto col Nibionnoggiono. Il laterale sinistro di difesa, Dell’Aquila, in settimana si è procurato in partitella una microfrattura al mignolo del piede. Ne avrà verosimilmente per un paio di settimane. Inoltre alla squalifica di Gerevini si è aggiunta quella di Laner, espulso con eccessiva severità nel finale di partita contro i lecchesi.

