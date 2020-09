Il Crema in rimonta vince 3-1

CREMA (27 settembre 2020) - Ottimo esordio del Crema che ha concluso la partita con il Nibionnoggiono 3-1. Squadra completamente rinnovata quella nerobianca di Dossena che ha vinto in rimonta. Colpita a freddo dalla squadra avversaria al 7', lentamente ha preso in mano il gioco segnando tre reti. Bello e significativo il gesto finale di Bardelloni che dopo aver segnato il gol ha indicato il cielo nel ricordo del papà morto di Covid.

Partita finita

87' Bardelloni con un gran sinistro segna il 3-1 e dedica il gol al padre morto di Covid

66' Raddoppio del Crema: gol di Salami dopo corta respinta del portiere

Al via il secondo tempo

Fine primo tempo

38' Pareggio del Crema: colpo di testa di Laner

7' Nibionnoggiono in vantaggio a Crema: gol di Iori, con un destro all'incrocio

Per il Crema e i suoi tifosi l’orologio del calcio è fermo da sette mesi abbondanti, precisamente dal 16 febbraio. Al Voltini, in un match che si disputerà a porte chiuse per la non conformità alla normativa del nuovo impianto di illuminazione, si presenterà il NibionnOggiono, formazione considerata tra le più abbordabili del girone ma non per questo da sottostimare.

