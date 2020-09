Lucchese-Pergolettese: ore 17,30 Stadio Porta Elisa

CREMA (27 settembre 2020) - A sette mesi esatti dall’ultima giornata disputata (Renate-Pergolettese del 22 febbraio), riparte il campionato di serie C. Oggi il Pergo affronta la Lucchese allo stadio Porta Elisa di Lucca. Anche se per i gialloblù c’era stata la felice parentesi dei playout a fine giugno, che avevano regalato loro la salvezza, la voglia di tornare a giocare, accumulata in questo particolare periodo, è tanta. Tanta come la curiosità di vedere all’opera la nuova formazione cremasca nella prima gara che vale tre punti. Per la prima stagionale la Pergolettese deve fare i conti con qualche assenza di rilievo. Contini rinuncia agli squalificati Palermo, Duca e Scardina. In porta acciacchi per Soncin e Ghidotti.

