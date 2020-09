Pergolettese, esordio stagionale a Lucca il 27 settembre

CREMA (16 settembre 2020) - Sono stati stilati oggi pomeriggio nella sede della Lega Pro, i calendari dei tre gironi del prossimo campionato 2020-2021 di Serie C che vedrà la Pergolettese ai nastri di partenza del raggruppamento A. Per i gialloblu l'esordio stagionale è fissato per domenica 27 settembre a Lucca contro la Lucchese.

CALENDARIO PERGOLETTESE 2020-2021

