L'Ac Crema ritorna nel girone B

CREMA (16 settembre 2020) - Serie D: cambio di girone per il Crema. I nerobianchi tornano nel gruppo B, quasi interamente lombardo, abbandonando così dopo due stagioni il fronte emiliano-romagnolo. Sarà un torneo a diciotto squadre, quindi strutturato in 34 giornate, con una qualità media degli avversari decisamente più alta rispetto ai precedenti campionati. Per la pubblicazione dei calendari ancora nessuna data certa. La prima giornata è in programma domenica 27 settembre.

Questa la composizione: Breno, Brusaporto, Casatese, Caravaggio, Crema, Desenzano-Calvina, Fanfulla, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Scanzorosciate, Seregno, Sona, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciserano, Vis Nova Giussano.

