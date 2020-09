La Vanoli perde ancora (63-73), Sacchetti passa al PalaRadi

CREMONA (13 settembre 2020) - Chiusura di Supercoppa sotto tono per la Vanoli che perde 63-73 contro la Fortitudo Bologna dell'ex Meo Sacchetti. Una gara giocata non bene e con pochi spunti positivi. In questa competizione Cremona chiude con una sola vittoria (contro Reggio Emilia) e 5 sconfitte. Il campionato si avvicina, anche se l'inizio non è imminente e servirà continuare a lavorare per crescere. Prossimi test per la squadra di Paolo Galbiati le amichevoli con Brescia e Varese.

FINALE - La Vanoli esce sconfitta 63-73 dalla sfida di Supercoppa contro la Fortitudo Bologna dell'ex Meo Sacchetti.

Q3 - Esce Bologna che nel terzo quarto, grazie ad un parziale di 0-10 dopo una tripla iniziale di J. Williams per il momentaneo 40-34, sorpassa e distanzia la Vanoli e mantiene il distacco fino al +10 con cui si chiude il periodo (49-59)

Q2 - La Vanoli va al riposo lungo sul 37-34. Sfida equilibrata, ma non entusiasmante con la Fortitudo Bologna. La squadra dell'ex Sacchetti si era portata sul 30-34 con una bomba di Dellosto, ma un break di Cremona firmato da Poeta (due triple e un libero) ha permesso ai biancoblu di chiudere in vantaggio

Q1 - La Vanoli è avanti 14-11 su Bologna grazie al canestro di Hommes sulla sirena. E' lui il migliore di Cremona con sette punti realizzati.

Vanoli-Fortitudo 63-73: il commento di Fabrizio Barbieri

All'intervallo Vanoli-Fortitudo 37-34

Il clima al PalaRadi prima dell'inizio del match