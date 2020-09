Bene il Pergo, 1 a 0 al Renate

CREMA (13 settembre 2020) - Terza uscita del precampionato per la Pergolettese, che si impone per 1 a 0 contro il Renate, compagine di pari categoria, al termine di un incontro combattuto anche sul piano fisico. La squadra di Contini ha sofferto per un’ora la maggior fisicità degli avversari e il fatto di faticare a costruire l’azione dal basso.

I neroazzurri brianzoli, che hanno cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione, sono parsi più quadrati ed hanno creato qualche occasione in più dei locali. Il Pergo ha puntato sulle ripartenze, ma non ha saputo approfittare del fatto che l’avversario gli ha lasciato il tre contro tre in difesa. Nell’unica occasione in cui c’è riuscito, è andato a segno con Scarpelli, complice una deviazione di Teso.

