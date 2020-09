Luisiana-Offanenghese, derby cremasco a porte chiuse

PANDINO (10 settembre 2020) - Sarà un derby cremasco a porte chiuse, quello in programma sabato sera (ore 20.30) a Pandino tra Luisiana e Offanenghese.

La Questura di Cremona ha vietato la presenza di pubblico per la prima gara ufficiale della stagione 2020-21, valida per il turno inaugurale della Coppa Italia di Eccellenza. La Luisiana aveva già aperto le prevendite e avrebbe previsto l’accesso di spettatori fino al raggiungimento di un massimo di 200 posti a sedere: il Comitato Regionale Lombardo LND aveva infatti interpretato il protocollo Figc del 10 agosto 2020 come un semaforo verde per il ritorno del pubblico sugli spalti delle gare dilettantistiche e il club pandinese si era adeguato alle disposizioni.

Tuttavia la Questura, dopo aver appreso dal quotidiano La Provincia le modalità di accesso previsto per il derby, è intervenuta con decisione per applicare le misure precauzionali di contenimento anti-Covid previste dal DPCM del 7 agosto 2020 e prorogate lunedì 7 settembre.

E con una comunicazione ufficiale pervenuta oggi alla società di Pandino, ha provveduto a vietare l’accesso degli spettatori al match di sabato 12 settembre, "diffidando la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia nonché la GSD Luisiana a svolgere la competizione sopra indicata in presenza di pubblico".

Per la Questura, le partite dilettantistiche di Coppa rientrano tra gli "eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse regionale dalle rispettive federazioni consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico" secondo il DPCM.

A 48 ore dall’incontro, arriva così uno stop che avrà un forte riflesso su tutte le altre partite in programma nel weekend per la Coppa Italia e Coppa Lombardia dei dilettanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO