L'ultramaratoneta Degani nell'ex zona rossa

CREMA (8 agosto 2020) - Partito puntualissimo stamane alle 6 da piazza Duomo, l'ultramaratoneta cremasco Lorenzo Degani. Il 57enne di Ombriano ha già raggiunto Codogno, accompagnato dai podisti dell'Aperunning Crema. Dopo aver attraversato l'ex zona rossa della pandemia si è diretto a Grumello Cremonese. Poi Pizzighettone, Cremona, dove passerà dall'ospedale, Soresina e Castelleone, prima del rientro a casa previsto per oggi alle 17,30 circa. In tutto 107 chilometri, per ricordare i morti per il Covid 19 e ringraziare tutti coloro che in questi mesi sono stati in prima fila nella battaglia contro il virus. All'arrivo a Codogno, Degani è stato accolto da Mattia Maestri, il 38enne podista, diventato famoso suo malgrado per essere stato il cosiddetto paziente 1, individuato la sera del 20 febbraio scorso proprio all'ospedale di Codogno.

