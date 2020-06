Cuore e grinta, 3-3 con la Pianese: la Pergolettese si salva

PIACENZA (30 giugno 2020) - La Pergolettese si salva al termine di una partita al cardiopalma. I ragazzi di Contini vanno subito in vantaggio con Russo, la Pianese ribalta però il risultato tra il 10' e il 17'. La Pergolettese accusa il colpo, nella ripresa resta anche in dieci e subisce la terza rete. Una mazzata che stenderebbe chiunque. Non i gialloblù che in dieci minuti, con le reti di Brero e Ciccone, rimettono in parità il match. Un 3-3 che salva i cremaschi (all'andata era finita 0-0) meglio posizionati in classifica. La Pianese retrocede in Serie D.

Finisce 3-3, la Pergolettese è salva e la Pianese va in Serie D

95' occasione per la Pianese: Romano calcia alto

90' sei minuti di recupero

85' ultimi assalti della Pianese che va a caccia del gol salvezza

77' GOL DELLA PERGOLETTESE - Incredibile pareggio della Pergolettese: Morello galoppa sulla sinistra, centra per Ciccone , deviazione al volo e il pallone termina in rete malgrado il tocco del portiere

- Incredibile pareggio della Pergolettese: Morello galoppa sulla sinistra, centra per , deviazione al volo e il pallone termina in rete malgrado il tocco del portiere 66' GOL DELLA PERGOLETTESE - Punizione di Ciccone dalla tre quarti, Brero sbuca in area e insacca il gol che ridona qualche speranza alla squadra di Contini che sembrava ko

Punizione di Ciccone dalla tre quarti, sbuca in area e insacca il gol che ridona qualche speranza alla squadra di Contini che sembrava ko 57' GOL DELLA PIANESE - Tris di Manicone che sfrutta un banale errore di Lucenti

- Tris di che sfrutta un banale errore di Lucenti 51' espulso Duca per doppia ammonizione, Pergolettese in dieci

Secondo tempo

Fine primo tempo

36' la Pergolettese sembra aver accusato il colpo e non riesce a rendersi pericolosa dopo il micidiale uno-due della Pianese

27' la Pianese attacca con maggiore convinzione

17' GOL DELLA PIANESE - Rinaldini implacabile dal dischetto

implacabile dal dischetto 16' rigore per la Pianese per un fallo di mano di Muchetti

10' GOL DELLA PIANESE - Bel tiro di Rinaldini che batte Ghidotti con una conlusione a girare

- Bel tiro di che batte Ghidotti con una conlusione a girare 4' GOL DELLA PERGOLETTESE - Muchetti lancia in profondità Russo che con il controllo in corsa supera un avversario e infila l'angolino

- Muchetti lancia in profondità che con il controllo in corsa supera un avversario e infila l'angolino Fischio d'inizio. Si parte dallo 0-0 della gara di andata. La Pergolettese gioca con il favore della classifica

LE FORMAZIONI

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Muchetti, Agnelli, Duca; Franchi, Canessa, Russo. A disposizione: Romboli, Mosti, Girgi, Coly, Manzoni, Ferrari, Sbrissa, Russo, Muchetti, Malcore, Ciccone, Faini. All. Contini.

Pianese (4-3-1-2): Vitali; El Kaouakibi, Gagliardi, Cason, Seminara; Figoli, Simeoni, Catanese; G. Benedetti; Rinaldini, Manicone. A disposizione: Fontana, Sarini, Udoh, Latte Lath, Vavassori, Carannante, Regoli, L. Benedetti, Pedrelli, Montaperto, Romani, Polvani. All. Catalano

Arbitro: Gariglio di Pinerolo (assistenti D’Elia e Niedda di Ozieri, quarto Pashuku di Albano Laziale).