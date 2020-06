Il Crema è salvo, ripartirà dalla serie D

CREMA (18 giugno 2020) - La Lega Nazionale Dilettanti conferma che il Crema è salvo e dunque ripartirà dalla serie D la prossima stagione. Il comunicato emesso in serata ha infatti chiaro "le linee guida straordinarie relative all'individuazione delle società promosse e retrocesse".

Nel comunicato si legge che "nell'ipotesi in cui, tra due o più società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell'interruzione definitiva dei campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate".

In virtù di questo, il Crema si troverebbe in vantaggio sulla Sammaurese e dunque salvo a tutti gli effetti. La società nerobianca mantiene quindi la categoria pur avendo giocato una gara in meno.







