Il tecnico Roberto Scarpellini continua sulla panchina del Romanengo

ROMANENGO (15 giugno 2020) - Avanti ancora insieme. Dopo qualche settimana di riflessione, il tecnico Roberto Scarpellini ha deciso di continuare in Promozione sulla panchina del Romanengo. Rinnovo ufficiale: una conferma importante per il club cremasco, che insieme all’allenatore di Bassano Bresciano ha scritto gli ultimi capitoli della sua storia. Con l’eccezione della parentesi Miglioli, e considerando anche le due stagioni da subentrato, il campionato 2020-2021 sarà il settimo per Scarpellini sulla panchina giallorossa. Le lusinghe di Dellese e Travagliato, alla fine, sono state gentilmente respinte. Il binomio continua. «Scarpellini è la figura giusta per questo ambiente, non abbiamo mai avuto dubbi e siamo entusiasti di proseguire insieme, a maggior ragione perché questo rinnovo era tutt’altro che scontato» conferma il ds Vincenzo Zuccotti. Mentre lo stesso Scarpellini promette: «Faremo il massimo per onorare il quarantesimo anno di vita della società».

