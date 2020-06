Eccellenza, Luisiana: in panchina arriva Cavagna

PANDINO (8 giugno 2020) - La Luisiana ha scelto. Il bergamasco Guido Cavagna, già mister dell’Acos Treviglio nelle ultime due stagioni, sarà l’allenatore dei nerazzurri nel prossimo campionato di Eccellenza. Un nome a sorpresa per il club di Pandino, che pesca fuori dai confini del Cremasco e scommette sulle motivazioni di un allenatore mai protagonista in passato nella massima categoria regionale.

Residente a Treviglio, classe ‘71, allenatore non dogmatico in termini di modulo, eppure metodico e cultore del gioco propositivo, Cavagna ha iniziato il percorso da allenatore nei settori giovanili di Alzano Virescit e Caravaggio. L’esordio con le prime squadre è arrivato alla guida del Fontanella, seguito da un biennio alla Cortenuovese per poi mettersi in mostra al timone dell’Oratorio Calvenzano in Prima, al fianco del neo-direttore sportivo nerazzurro Davide Bonizzoni (allora giocatore). Poi, nel 2018, il balzo in Promozione con l’Acos Treviglio, dove ha concluso al 7° posto la prima stagione e interrotto in zona playout la seconda, cristallizzata dall’avvento nefasto del Covid-19.

Ora, a Pandino, mister Cavagna sarà l’architetto del nuovo ciclo pronto ad aprirsi, già lanciato la passata settimana con l’elezione del nuovo presidente Agostino Balsano e l’imminente ridefinizione dei ruoli nell’organigramma societario. Cavagna raccoglie un’eredità importante, quella lasciata da Marco Lucchi Tuelli che ha detto addio alla Luisiana dopo un quadriennio ricco di soddisfazioni, e ora in trattativa con l’Offanenghese. Per il calcio dilettantistico cremasco, sarà un’estate spartiacque.

