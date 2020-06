Eccellenza, l'Offanenghese e Steffenoni si separano

OFFANENGO (5 giugno 2020) - L’Offanenghese volta pagina. Il tecnico Simone Steffenoni non è stato confermato alla guida dei giallorossi per la stagione 2020-2021. L’avventura dell’allenatore lodigiano sulla panchina del club cremasco di Eccellenza si era interrotta, a febbraio, con la sospensione causa Covid-19 dopo il pareggio con il Prevalle. Nel momento dello stop la squadra era al 10° posto in classifica. Ora, su comunicazione ufficiale della dirigenza, arrivano i saluti finali.

La decisione è motivata dal direttore sportivo Alberto Viti: «Innanzitutto salutiamo una grandissima persona e un eccellente allenatore. Steffenoni è stato tra gli artefici tecnici del percorso del club nelle ultime tre stagioni, prima da vice e poi da allenatore. Però la società sta entrando in una nuova fase. Dalla prossima stagione l’Offanenghese inizia un altro ciclo e abbiamo bisogno di una figura diversa, che sarà centrale nel progetto, con una certa esperienza e tanti campionati di categoria già alle spalle. Ringraziamo Simone, sia a livello calcistico che umano, per il contributo offerto alla causa della società».

Anche per Steffenoni è un addio senza veleni, seppur doloroso: «Lascio un pezzo di cuore a Offanengo. In questi tre anni sono cresciuto molto e penso di aver dato un grosso contributo al club, anche come vice. Il più grande rammarico? Non aver potuto concludere sul campo la stagione a causa del Coronavirus».

Nelle scorse ore anche la Soresinese (Promozione) aveva deciso di cambiare guida annunciando la separazione da Federico Cantoni. Ora, sia a Offanengo che a Soresina, è aperta la caccia al sostituto. Il calciomercato dilettantistico, e con esso il valzer delle panchine, sta per entrare nella fase calda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO