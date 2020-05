Dino Meneghin: «Vanoli un modello da non disperdere»

MILANO (23 maggio 2020) - «Una realtà fantastica come quella creata da Aldo Vanoli non può morire così». A parlare è uno dei miti della pallacanestro italiana: Dino Meneghin. A settant’anni suonati resta una figura iconica del nostro basket. Lui ne ha viste tante, ma sa quanto sia difficile lavorare in provincia. Il grido d’allarme del presidente di Cremona lo ha colpito. Pensare che nella prossima serie A non ci siano i biancoblù fa un certo effetto a tutti. «Tante società nella stessa situazione, creare un fronte comune per farsi sentire».

