Calcio cremasco in lutto, morto Domenico Garbelli

PANDINO (16 marzo 2020) - Lutto a Pandino e nel mondo del calcio cremasco. All’età di 83 anni è morto Domenico Garbelli, storico presidente della Luisiana, stroncato da un malore nella propria abitazione nella tarda serata di ieri.

Non ce l’ha fatta, il Dottore. Così era conosciuto nell’ambiente, con un misto di affetto e riverenza, per la professione di medico esercitata prima della pensione. Da giorni accusava un forte malessere, tuttavia le cause del decesso non sarebbero legate al Coronavirus. Solo pochi giorni fa aveva comunicato ai suoi ragazzi, atleti e dirigenti, di essere risultato negativo ai test.

Il vuoto che il presidente nerazzurro lascia nell’ambiente è profondissimo. Perché Garbelli ha segnato in modo indelebile la storia della Luisiana, dagli anni Settanta fino alle ultime, gloriose stagioni in Eccellenza, ai massimi livelli del calcio dilettantistico regionale. Consigliere del ‘75, vice-presidente dal 1980 e poi alla presidenza dal luglio 1984, Garbelli ha guidato per 35 anni il sodalizio nerazzurro. Nel maggio 2018 aveva preannunciato le sue dimissioni da presidente del club. Troppo impegno, troppa pressione, sentiva che era giunto il momento di farsi da parte. Ma non aveva fatto i conti con l’attaccamento emotivo per una società che rappresentava, per lui, una seconda famiglia. La passione l’ha riportato subito al campo di Pandino, a coordinare, dirigere, organizzare. Dalla biglietteria agli spogliatoi. Presidente, ma anche responsabile amministrativo, logistico, organizzativo, segretario. Fino all’ultimo allenamento, qualche settimana fa, prima della sosta e dell’addio ai suoi ragazzi, che ora piangeranno la sua assenza.