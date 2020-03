Pergo: Buffonge stop, quarantena a Londra

CREMA (12 marzo 2020) - L’attaccante Darren Buffonge della Pergolettese è stato messo in quarantena, in via precauzionale, in Inghilterra. Il 22enne calciatore, nativo di Londra, era tornato a casa lo scorso week-end approfittando dello stop al campionato di serie C ma, una volta sbarcato a Gatwick, per lui è scattata la profilassi come per tutti i passeggeri provenienti dell’Italia. Per due settimane, il giocatore gialloblu non potrà muoversi. In costante contatto la società con il giocatore che comunque sta bene e non ha particolari problemi. Difficile capire quando potrà tornare a Crema per riprendere il discorso sportivo coi gialloblù.

